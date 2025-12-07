Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Peyia
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Peyia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Zur Miete: Eine charmante, voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung in der malerischen und ruhigen…
$670
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
