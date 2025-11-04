Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Peyia, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Rent a beautiful 3-bedroom house near the Coral bay beach. This detached property offers con…
$2,555
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
pro Monat
