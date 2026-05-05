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Bungalow mit Garten kaufen in Peyia, Zypern

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Bungalow in Peyia, Zypern
Bungalow
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Charmantes Zweizimmer-Erbehaus im Herzen von Peyia Dorf. Für die abenteuerlichen Herzen, di…
$140,602
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