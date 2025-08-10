Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Garage in Paralimni, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 325 m²
Diese 5-Zimmer-Villa in Semera Beachfront Residences bietet eine seltene Kombination aus Lux…
$3,89M
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 335 m²
Ariel Residences bietet elegante 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, auf geräumigen Grundstü…
$759,745
Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Ariel Residences bietet elegante 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, auf geräumigen Grundstü…
$788,966
