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Wohnungen mit Swimmingpool in Paralimni, Zypern

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Niero City Apartments, Paralimni.Ein modernes Projekt eine…
$360,673
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 174 m²
Three bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Pro…
$868,420
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 192 m²
$890,757
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$532,132
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 235 m²
Zu verkaufen im Bau eines Drei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$909,843
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 192 m²
$950,140
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 192 m²
$914,510
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Fläche 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$651,242
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Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Fläche 130 m²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 86 …
$201,966
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