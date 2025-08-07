Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

gewerbeimmobilien
15
hotels
4
anlageimmobilien
3
laden
5
2 immobilienobjekte total found
Büro 155 m² in Paralimni, Zypern
Büro 155 m²
Paralimni, Zypern
Fläche 155 m²
Zu verkaufen: Geräumiges Gewerbegebäude mit einer Gesamtfläche von 155 m2, im Zentrum von Pa…
$763,444
Eine Anfrage stellen
Büro 421 m² in Deryneia, Zypern
Büro 421 m²
Deryneia, Zypern
Fläche 421 m²
Ein Büro zum Verkauf in Deryneia. Es befindet sich im Erdgeschoss eines gemischten Gebäudes.…
$573,466
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen