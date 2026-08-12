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Langzeitmiete von Restaurants in Bezirk Paphos, Zypern

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Restaurant, Café 53 m² in Paphos, Zypern
Restaurant, Café 53 m²
Paphos, Zypern
Fläche 53 m²
Zur Miete: Erhältlich ist ein gut gepflegtes Erdgeschoss-Restaurant in Pafos, das eine ausg…
$2,510
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