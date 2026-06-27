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Langzeitmiete von Herrenhauses in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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5 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette befindet sich im Herzen von Peyia, bietet K…
$1,562
pro Monat
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Diese wunderschön eingerichtete 4-Zimmer-Maisonette befindet sich im wünschenswerten Bereich…
$1,992
pro Monat
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Entdecken Sie diese geräumige und gut gestaltete 2-Zimmer-Maisonette ideal im Herzen von Pap…
$1,289
pro Monat
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Anavargos, Zypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Anavargos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Zur Miete: Diese Gebrauchtimmobilie bietet reichlich Zimmer für komfortables Wohnen. Das L…
$1,727
pro Monat
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Nea Dhimmata, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Nea Dhimmata, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Verfügbar ab 01.03.2026 Voll möblierte 2-Zimmer-Maisonette im ruhigen und schönen Dorf Nea D…
$1,048
pro Monat
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