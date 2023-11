Wir bieten luxuriöse und geräumige Apartments mit großen Balkonen.

Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool und einen Parkplatz.

Fertigstellung - 1. Quartal 2025.

Klimaanlage

Fußbodenheizung

Einbauküche und Geräte

Aluminiumfenster

Alarm

Gegensprechanlage

Ausstattung und Ausstattung des HausesLage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Anwesen befindet sich in der beliebten Touristengegend Tombs of the Kings in Paphos, in der Nähe der British School.