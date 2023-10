Kalo Chorio Larnakas, Cyprus

von €430,000

Ein luxuriöser Komplex, von felsigen grünen Bergen über das Tal bis zum klaren blauen Meer, befindet sich im Projekt « Eva ». Dies ist ein neuer Luxuskomplex mit Villen, Stadthäusern und Apartments in Lapta, der westlichen Region von Kyrenia, wo die Berge dem Meer am nächsten liegen. Der Komplex befindet sich in der ersten Linie des Meeres in einer Touristengegend, wo viele Hotels, Geschäfte, Restaurants, Bars und Strände zu Fuß erreichbar sind. Komplexe Struktur: VILLES mit Bergblick ! Apartments mit Blick auf die Gärten und den Pool! White Village ( Tanhouse, Apartments ) Beach Hotel Eva. Zentrale Infrastruktur: Pool Fitnessstudio Sportanlagen Sauna Spielplatz Restaurant Poolbar Radwege Spielplatz Minigolf Schöne Gärten Infrastruktur 5 * Eva Beach Hotel: Strand Strandclub Ausrüstung für Wassersport Gourmet-Restaurant Luxus-SPA-Zentrum Wellnesscenter Der Komplex “ EVA ” bietet 6 Arten von Immobilien von 1 bis 3 Schlafzimmern von 106 bis 205 m2. Mountain View Villas - 430.000 € Wohnfläche 142 m2, 3 Schlafzimmer, private Terrassen 63 m2, privater Pool, Klimaanlage, Haushaltsgeräte Zahlungsplan : 1Option 35% Erstinstallation 65% Installation für 2 Jahre 2Option 50% Anzahlung 50% Bis zum Abschluss des Baus 3Option 100% gleichzeitig RABATT 5% Ruf jetzt an!