Villa with guest houses, a swimming pool and picturesque views, Lefkara, Cyprus

Apesia, Cyprus

Taysmond Real Estate ist stolz darauf, dieses atemberaubende Penthouse am Meer mit privatem Dachgarten vorstellen zu können, der in einer der angesehensten Gegenden von Limassol zum Verkauf angeboten wird. Dieses luxuriöse neue Wohndenkmal kombiniert visionäre Architektur und hervorragendes Design mit erstklassigen Annehmlichkeiten und spektakulärer Aussicht. Das Projekt befindet sich auf einem 10 Hektar großen, wunderschön angelegten Grundstück eines 5-Sterne-Resorts. Penthouse-Besitzer haben lebenslangen Zugang zu vier Schwimmbädern, Tennisplätzen, einem Mini-Fußballfeld, Wassersportarten und modernen 3.000 m² großen Einrichtungen. Spa-Komplex und sieben hochmoderne Bars und Restaurants. Das Penthouse bietet: Bodenhohe Fenster und Decken mit einer Höhe von bis zu fünf Metern Reichhaltige Auswahl an handverlesenen exquisiten Materialien Parkettboden aus Naturholz Bester Marmor und schöner Onyx Tag und Nacht spektakuläre Ausblicke Wärmeisolierte Wände Bodenkonvektorsystem Völlig autonome Heizung und ganzjährige Warmwasserversorgung mit Samsung Hydrobox-System Samsung VRV Klimaanlage Smart Home von Extron / AMF Sicherheit und 24/7 Concierge-Service Die wunderschön eingerichtete Lobby bietet ein herzliches Willkommen zu Hause: Kamin, Konferenzraum, Unterhaltungs- und Loungebereiche. Wenn Sie dieses Penthouse kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Taysmond Real Estate, um weitere Informationen und Informationen zu erhalten.