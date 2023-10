New low-rise residence with a swimming pool and gardens, Germasogeia, Cyprus

Limassol, Cyprus

von €580,000

Das exklusive Resort mit erstklassigem High-End-Anwesen am Meer, das in Zusammenarbeit mit dem berühmten Philippe Starck entworfen wurde. Auf dem Gebiet des Komplexes befinden sich 81 Villen (3-6 Schlafzimmer), 86 Apartments (1-5 Schlafzimmer) in 7 Blöcken, ein Clubhaus von 1500 m2, ein privater Sandstrand von 400 m Länge, eine Kapelle, mehrere Außenpools, ein Gartenlabyrinth, ein Minigolf, ein Tennisplatz, ein Botanischer Garten, ein Ruhebereich, ein Fitnessstudio im Freien, ein Kinderbecken und ein Spielplatz, ein Amphitheater, eine Strandbar. Das Clubhaus verfügt über ein Spa, einen Fitnessraum, einen Kinosaal, einen Miniclub, ein Businesscenter und eine Zigarrenlounge. Die folgenden Dienstleistungen werden auf dem Gebiet des Komplexes erbracht - Concierge-Service, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, chemische Reinigung, Immobilienverwaltung, Apotheke und medizinische Dienstleistungen, Geschäfte und Bäckerei, Limousinenanruf, Vereine - Privatjets, Sportwagen und Yachten. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Das Design des Grundstücks ist in 2 Ausführungen aus den besten natürlichen Materialien entwickelt - Kalkstein, Holzböden, Kupfer, venezianischer Gips, Holzmöbel und vieles mehr. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Entfernungen mit dem Auto: Larnaca und Paphos - 40 Minuten Nikosia - 50 Minuten Ayia Napa - 1 Stunde Latsi - 1 Stunde 20 Minuten