St. Tychon Community, Cyprus

von €5,60M

Der Komplex besteht aus 7 Luxusvillen, die von weitläufigen angelegten Gärten und spektakulären Infinity-Pools umgeben sind, deren Rand mit dem Horizont verschmilzt. Die Villen liegen auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer. Die äußeren architektonischen Elemente bestehen aus Balkonen und komplexen Volumen, die der Schwerkraft trotzen und das Spiel von Licht und Schatten in einen gut organisierten, landschaftlich gestalteten Raum verwandeln. Der Haupteingang zur Villa befindet sich auf der Nordseite mit dem Garten, der Terrasse, dem Rasen und dem Pool mit Blick auf das Meer. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Agios Tychon ist eine malerische Stadt in den Vororten von Limassol oberhalb der Autobahn Limassol-Nikosia. Dieses besiedelte Gebiet bietet seinen Bewohnern einen bezaubernden Panoramablick auf das Meer und einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum. Agios Tychon ist ein idealer Ort für solch ein luxuriöses Anwesen, das weiterhin wohlhabende Menschen anzieht, die gerne ihre Villen und Villen hier bauen. In der Nähe: Athlesis Sporting Center: 2,4 km Baguette-Ecke: 2,7 km Ayios Tychonas Supermarkt: 1,4 km Ta Tria Alonia Taverne: 1,5 km Taverna Agios Epiktitos: 2,2 km