Modern low-rise residence in Limassol, Cyprus

Gemeinde Germasogeia, Cyprus

von €1,60M

Wohnfertige Apartments zum Verkauf in einer neuen Wohnanlage im Herzen der berühmten 17 Kilometer langen Promenade von Limassol. Die Terrassen bieten den besten Blick auf das Mittelmeer und Limassol. Die Blöcke A und B wurden bereits 2021 gebaut. Block C soll 2022 fertiggestellt werden. Die Premium-Inneninfrastruktur nur für Anwohner und ihre Gäste schafft eine einzigartige Atmosphäre des Komplexes und bietet einen hohen Lebensstandard und Komfort: Concierge-Service rund um die Uhr Sicherheitsdienst Designer-Lobby mit weichem Wartebereich Fitnessraum mit Panoramablick auf das Meer und Technogym-Ausrüstung Massageräume Geräumiges Wohlbefinden mit Sauna und Hamam Innen- und Außenpools und Bereiche zum Sonnenbaden und Entspannen das ganze Jahr über Loungebereich und Restaurant mit Panoramablick auf das Meer Tiefgarage Professionelle Verwaltungsgesellschaft Einkaufsgalerie Le Plaza Del Mar im Erdgeschoss des Komplexes Merkmale der Wohnungen Wohnung B1402 mit Parkplatz R51 - Wohn- / Esszimmer mit Küche, 2 Schlafzimmer, Büro, 2 Badezimmer, Terrasse. Das Hotel liegt im 14. Stock. Es gibt nur 4 Wohnungen auf dem Boden. Ausstattung und Ausstattung des Hauses High-End-Technik und Oberflächen Das Gebäude ist zertifiziert - Energy Performance Certificate Klasse A. KONE Hochgeschwindigkeitsaufzüge Klimaanlage VRV Daikin Rehau Fußbodenheizung Creston Smart Home System Texecom Einbruchalarm mit Bewegungssensoren Video Intercom Comelit Konstruktion: monolithische Stahlbetonkonstruktionen Außenwände - wärmeisolierender Ziegel Marmorfensterschwellen Verbesserte Geräusch- und Wärmedämmung Terrassen - Keramikfliesen und Marmor Schallabsorbierende Paneele im öffentlichen Raum auf jeder Etage Windows – Aluminium Lift & Slide Fenster mit Doppelverglasung Fußböden - hochwertige beheizte Porzellanfliesen, in den Schlafzimmern - Parkett Voll ausgestattete Küche mit Insel - Arclinea (Italien) Küchenausstattung – Miele, Bosch Waschbecken - Franke (Schweiz) Edelstahl in der Küche Sanitär – Duravit Wasserhähne – Hansgrohe Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich auf der ersten Linie 100 Meter vom Meer entfernt. Eine sehr ruhige, sichere und grüne Gegend der Stadt mit entwickelter Infrastruktur und bequemem Zugang zur Autobahn.