Residence with swimming pools close to beaches, Agios Tychonas, Cyprus

Strovolos, Cyprus

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2019

360 Nikosia: Das höchste Gebäude in Nikosia. Eine neue Generation des Lebens Ein verbessertes Konzept des Lebensstils, 360 Nikosia, soll eine ganz neue Generation des Lebens in der Hauptstadt der Insel regieren. 360 Nikosia zeichnet sich durch die Säulen Eleganz, Raffinesse, Einzigartigkeit und Luxus aus und übertrifft es bei weitem, nur ein Gebäude zu sein. Das 360 Nikosia befindet sich im Herzen der Stadt an einer der belebtesten Straßen und wird über das geschäftige Treiben der Welt auf einer beeindruckenden Höhe von 135 m ragen, bestehend aus 34 Etagen mit Premium-Immobilien und Resort-Angeboten. Benannt zu Ehren seines weitläufigen, ungehinderten Panoramablicks auf die Stadt und darüber hinaus - von der Faust von Pentadactylos und den Ebenen von Mesaoria bis zum aufstrebenden Troodos-Gebirge, und sogar die Morphou-Küste! - Es ist sich vorzustellen, dass 360 Nikosia die Kultur und Kreativität der Region sowie die Energie und das Unternehmertum der Stadt verkörpern und zum Ausdruck bringen werden. 360 Nikosia befindet sich auf dem neuen Fußgängerplatz, der von der Gemeinde Nikosia angelegt wird und es sowohl Anwohnern als auch Besuchern ermöglicht, sich gemächlich zu betätigen. Von entspannenden Spaziergängen und Radfahren über das Einkaufen bis hin zu einem sicheren Spielbereich für Kinder ist für jeden etwas dabei. Blattneue Bäume werden sogar gepflanzt, um sowohl Schatten als auch friedliche Ausblicke auf den Boden zu verleihen. Lebe die 360 Erfahrung!