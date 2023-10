Chloraka, Cyprus

von €3,38M

Wir bieten Villen mit Panoramablick auf das Meer, Parkplätze, angelegte Gärten, Schwimmbäder und Grillplätze. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Aufzug Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend am Stadtrand von Paphos, nur wenige Autominuten von der Promenade und dem Hafen entfernt, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen und einer internationalen Schule. Akamas Naturschutzgebiet - 15 Minuten Blue-Flag Beach - 6 Minuten Marina - 4 Minuten Gräber der Könige - 10 Minuten Zentrum der Stadt Paphos - 14 Minuten Einkaufszentrum 12 Minuten Archäologischer Park - 12 Minuten Hafen und Promenade - 13 Minuten Autobahn - 20 Minuten Internationaler Flughafen - 30 Minuten