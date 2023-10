New residence close to the center of Limassol, Kato Polemidia, Cyprus

Limassol, Cyprus

von €4,40M

Das im Art-Deco-Stil entworfene Gebäude ist komplett mit natürlich poliertem Travertin ausgekleidet. Die Residenz verfügt nur über 16 Apartments. Das Penthouse mit 8 Schlafzimmern verfügt über einen Infinity-Pool, einen Wintergarten und einen separaten Aufzug vom Erdgeschoss, eine Terrasse mit Panoramablick auf die Küste und die Berge. Bewachter eingezäunter Bereich mit 24-Stunden-Videoüberwachung, Parkplatz für 76 Autos. Auf der Nullstufe befindet sich ein Gewerbegebiet Piazza Armenia, das in den besten architektonischen Traditionen der historischen Städte des alten Europa geschaffen wurde. Auf der gleichen Ebene befinden sich das italienische Restaurant “ Mathis ”, SPA, Schönheitssalon, Sauna, Hamam, Kryosauna, Sauerstoffraum, beheizter Pool in Form einer Höhle, Zigarrenlounge “ Davidoff ” und eine VIP-Bar für Clubmitglieder, eine Weinboutique und ein Feinkostgeschäft. Die Residenz bietet einen halbolympischen Außenpool mit einer Fläche von 250 m ² (25 x 10 m) und eine Bar, ein Kinderbecken, einen multifunktionalen Sportplatz (Tennis, Volleyball, Basketball), ein Park und ein Spielplatz, ein Fitnessstudio, Umkleideräume. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Hochwertige Materialien Wärme-, Wasser- und Schalldämmung des Gebäudes der neuesten Generation Externe und interne Backsteinmauern Versorgungs- und Abluft mit Wärmeaustauschsystem Die Nettodeckenhöhe in den Apartments beträgt 3,15 m In den Wohn- und Esszimmern bestehen die Böden aus teuren Marmorsorten und in den Schlafzimmern aus Holzparkett Sanitär aus Villeroy & Boch, Wasserhähne - Grohe Fußbodenheizung von Siemens kontrolliert Klimaanlage des VRV-Systems der neuesten Generation von Daikin Küchen sind mit eingebauten Miele-Geräten und Stosa-Geräten (oder ähnlichen Geräten) im klassischen oder modernen Stil ausgestattet Volle Auswahl an Concierge-Services - Vermietung von Apartments, Autos, Pflege von Kleidung, Bestellung von Speisen, Blumen und Getränken, Wäscheservice Jedem Apartment sind ein Abstellraum und ein oder mehrere Parkplätze zugeordnet Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Clubresidenz befindet sich direkt am Damm auf einem Grundstück von 8000 m ² in der teuersten und prestigeträchtigsten Gegend von Limassol - Amathous, nicht weit von St. Raphael - dem Yachthafen für Yachten und dem gleichnamigen Hotel. Darüber hinaus konzentrieren sich die vielleicht beliebtesten Restaurants der Stadt auf diese Gegend.