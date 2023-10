Complex of villas with swimming pools close to the beach, Peyia, Cyprus

St. Tychon Community, Cyprus

von €675,000

72–108 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Dream Tower Die Dream Tower Residences, ideal gelegen, nur wenige Schritte von der wunderschönen azurblauen Küste von Limassol entfernt, bringen das Inselleben auf ein ganz neues Niveau. Umgeben von Fünf-Sterne-Luxushotels, Designer-Boutiquen, erstklassigen Restaurants und Cafés können die Bewohner alles nutzen, was Limassol zu bieten hat. Von den Sandstränden mit der Blauen Flagge bis zum geschäftigen Stadtleben, für das Limassol berühmt ist, gibt es keinen besseren Ort, um Ihren mediterranen Traum wirklich zu verwirklichen. Wichtige Fakten 27 BODEN 91 WOHNUNGEN 57-271 M2 INTERNER BEREICH 8-120 M2 VERANDAS 5 GEMEINSAME HIMMELGARTEN 1 BEOBACHTUNGSGERÄT 50M ZUM MEER IN AG SITUIERT. TYCHONAS 60 km bis LARNACA FLUGHAFEN 70 km zum PaphOS- FLUGHAFEN 14K M2 PLOT Warum Dream Tower VERFÜGBAR FÜR KAUF MIT CRYPTO * ATTRAKTIVE RÜCKKEHR BEI INVESTITION ARCHITEKTURFLEXIBILITÄT RENTAL & BANK GARANTIEN KEINE ENTWICKLUNGEN NACH BY GARANTIERTE ABSCHLUSS DES PROJEKTS ECO HEIZ- UND KÜHLUNGSSYSTEME AUSGEZEICHNETE LAGE IN LIMASSOL EINFACHER ZUGANG ZUM HIGHWAY STRATEGISCHE POSITIONIERUNG DES GEBÄUDEES ASTONISHING SEA-VIEWS EINZIGARTIGE GARTEN SKY-GARDENS HOCHSPEZIFIKATIONSZWISCHENSCHAFTEN WORLD - KLASSENBEGRIFF Die Nachbarschaft Die Lage der Dream Tower Residences bringt Sie mitten in eines der elitärsten Viertel von Limassol, wobei das Beste der Stadt - und der Rest der Insel - leicht zu erreichen sind. Umgeben von einer großen Auswahl an erstklassigen Veranstaltungsorten, darunter Fünf-Sterne-Hotels, High-End-Restaurants, goldene Strände, faszinierende historische Stätten und ausgezeichnete internationale Privatschulen, haben die Bewohner die Qual der Wahl. Die beiden internationalen Flughäfen der Insel in Paphos und Larnaca sind nur eine kurze Autofahrt entfernt. Das Gebäude Der Dream Tower ist mutig, ikonisch und luxuriös und hat die Messlatte höher gelegt und neue Maßstäbe in der Stadtarchitektur in Zypern gesetzt. Dieser hochmoderne 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet anspruchsvollen Bewohnern, die Qualität, Schönheit und Exklusivität suchen, ein Platin-Insel-Level. Der Dream Tower ist ein stolz modernes Gebäude, das sich hoch in die Wolken erhebt und mit dem üppigen tropischen Grün seiner hoch aufragenden Sky Gardens geschmückt ist. Er verkörpert die wahre Bedeutung des Lebens im mediterranen Traum mit herrlichem Blick auf die Küste und darüber hinaus. Die Annehmlichkeiten Die Wärme von zu Hause und der Komfort eines erstklassigen Hotels machen Ihre Dream Tower Residence zu einem wahr gewordenen Traum. Die Bewohner haben Zugang zu Einrichtungen in Hotelqualität, darunter ein Außenpool, ein Whirlpool unter freiem Himmel und ein Kinderbecken mit Deckbereich und Pavillon-Lounges, eine Open-Air-Terrasse und eine Lounge im Freien. Fitnessbegeisterte können das Fitnesscenter und den Tennisplatz sowie die Sauna, das Dampfbad und den Massageraum nutzen. Zu den exklusiven Bereichen nur für Anwohner gehören eine Lounge für Anwohner, ein Arbeitsbereich und private Veranstaltungsbereiche. Innere Annehmlichkeiten HEIZENZWINDIGKEITSPOOL JACUZZI-BEREICH SAUNA STEAMZIMMER MASSAGE ROOM FITNESS CENTER RESIDENTS LOUNGE CO-WORKING AREA PRIVATER EREIGNISBEREICH Ausstattung im Freien SCHWIMMBAD KINDERPOOL SUNDECK MIT GAZEBO LOUNGES OFFENLUFT YOGA TERRACE TENNIS COURT OUTDOOR LOUNGE AREA KINDERSPIELGRUND GARED SKY-GARDENS BEOBACHTUNGSGERÄT Die Dienste Bewohner des Dream Tower haben Zugang zu einem Team hochqualifizierter Fachkräfte, die sich um jede Anfrage kümmern. Die Rezeption und das Sicherheitspersonal stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Bewohner haben auch Zugang zu Lagerräumen und Ladestationen für E-Autos. Auf Anfrage erhalten Sie eine Reihe zusätzlicher Dienstleistungen, unabhängig davon, ob Sie geplante Reiserouten oder Restaurantreservierungen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten für Ihr Zuhause, Autowaschanlage oder Haustierwanderung benötigen. Gesundheits- und Wellnessdienste, einschließlich persönlicher Trainings- und Massageanwendungen, können ebenfalls arrangiert werden. Die Residenzen Jede exquisit gestaltete Dream Tower-Residenz ist perfekt positioniert, um einen ununterbrochenen Blick auf das Meer oder die Berge zu ermöglichen. Die Dream Tower Residences verfügen über ein Apartment mit zwei oder drei Schlafzimmern sowie Maisonetten mit vier Schlafzimmern und kombinieren Premium-Ästhetik mit erhöhtem Komfort und hoher Funktionalität. Große Fenster von Boden zu Decke lassen eine Fülle von natürlichem Licht hereinströmen, wobei das saphirblaue Wasser als bildscharfe Kulisse vor den warmen Elementen des Innenraums fungiert. Die Residenzen werden mit großzügigen Proportionen unter Verwendung hochwertiger Baumaterialien gebaut und auf höchstem Niveau fertiggestellt. Sie verfügen über erstklassige Geräte und Technologien. Sie verfügen über komfortable, offene Wohnbereiche, die sich auf große, große Balkone mit Glasgeländern erstrecken, die eine schöne Aussicht bieten. Stilvolle Schlafzimmer bieten eine ruhige Oase, die sorgfältig mit einer warmen, gemütlichen Herangehensweise dekoriert ist. Die Küchen sind hell und geräumig und bieten einen gut ausgestatteten Arbeitsbereich.