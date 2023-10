Nordzypern, Nordzypern

von €67,729

136 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Das Colesium Court bietet Ihnen ein friedliches und qualitativ hochwertiges Leben in der Stadt und gleichzeitig abseits des Stadtzentrums von Girne. Wir bieten Ihnen alle Schönheiten der Natur mit ihrer Lage, die mit Grün und neben Blau verflochten ist. Am Coläsium Court, wo Sie jede Stunde mit einem anderen Vergnügen verbringen, werden Sie Ihr Leben mit Blick auf die Berge und das Meer verbessern und das Leben genießen. Der Komplex befindet sich in Doğanköy und besteht aus 40 Apartments. Daher ist es nicht nur ideal für Investitionen, sondern auch für das Leben. Eine Tiefgarage ist ein großes Plus. Auf Wunsch können die Apartments einen eigenen Abstellraum im Keller haben. Es gibt auch einen großen Pool vor Ort. Das Gebiet wird von CCTV-Kameras bewacht, Ein- und Ausgänge zum Gebiet werden kontrolliert. Zum Verkauf angebotene Wohnungen 1 + 1, 2 + 1 und 3 + 1. In einem der Blöcke sind alle Apartments als LOFT konzipiert und haben eine zweite Stufe mit eigener Terrasse.