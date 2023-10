Kathikas, Cyprus

von €1,33M

Wir bieten Villen mit Swimmingpools, Parkplätzen, angelegten Gärten und Panoramablick auf das Meer und die Berge. Die Residenz verfügt über ein Restaurant, einen Außenpool, Tennisplätze und ein medizinisches Zentrum rund um die Uhr. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend am Stadtrand von Paphos, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen und Golfplätze. Golfplatz - 5 Minuten Marina - 12 Minuten Strände - 15 Minuten Zentrum der Stadt Paphos - 12 Minuten Hafen und Promenade - 18 Minuten Autobahn - 10 Minuten Internationaler Flughafen - 22 Minuten