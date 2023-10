Luxury residence close to beaches, Peyia, Cyprus

Apesia, Cyprus

von €2,35M

Umfassen Sie ein luxuriöses Leben in Zypern mit diesem einzigartigen Strandkomplex, der die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Exklusivität und Komfort bietet. Mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen, darunter 12 Apartments mit drei Schlafzimmern und 6 Apartments mit einem Schlafzimmer, ein Penthouse mit 5 Schlafzimmern und 2 Gewerbeflächen, die sich ideal für Büros oder Geschäfte eignen, Sie können ein unvergleichliches Gefühl von Komfort und Abgeschiedenheit genießen. Der Komplex bietet einfachen Zugang zu außergewöhnlichen Annehmlichkeiten wie einem Gemeinschaftspool, einem Fitnessstudio und einem überdachten Parkplatz, sodass Sie alles zur Hand haben, was Sie brauchen. Das Penthouse in der obersten Etage verfügt über eine weitläufige Dachterrasse, auf der Sie sich entspannen und den atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer genießen können. Jedes Apartment verfügt über 3,15 Meter hohe Decken und hochwertige Oberflächen, die ein Höchstmaß an Raffinesse und Stil widerspiegeln. Damit sind sie die perfekte Wahl für selbst die anspruchsvollsten Käufer. Egal, ob Sie in dieser erstklassigen Lage investieren oder leben möchten, dieses Strandgrundstück ist die ideale Wahl für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil an einem der begehrtesten Orte Zyperns suchen. Bitte beachten Sie, dass die Mehrwertsteuer nicht im Preis der Immobilie enthalten ist.