New residence near the beach, Parekklisia, Cyprus

Kyrenia, Nordzypern

von €58,000

Kapitulation vor: 2023

Multifunktionskomplex in Kyrenia In der Region Dogankoy im Zentrum von Kyrenia wird ein neuer Großkomplex “ Kyrenia Residence ” gebaut. Der Komplex wird an einem sehr praktischen Ort gebaut. Es gibt Geschäfte, Restaurants und einen riesigen Lemar-Supermarkt. Die beliebteste Privatschule English School of Kyrenia erreichen Sie nach einer 5-minütigen Autofahrt. Komplex “ Kyrenia Residence ” – Ein einzigartiges Projekt, das Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Infrastruktur umfasst. Komplexe Infrastruktur: Fitnessstudio Sauna Hamam Dampfraum Massageräume Außenpool auf dem Dach Dachstange Tiefgarage Arten von Immobilien: Studio Apartments ( ab 46,9 m2 ) – ab 58 000 £ / 68 100 € Wohnungen 1 + 1 ( von 63,3 m2 ) – 94 500 £ / 110 900 € Wohnungen 2 + 1 ( von 75,9 m2 ) - von 112 500 £ / 132 000 € Wohnungen 3 + 1 ( von 116,6 m2 ) – 176 500 £ / 207 200 € Geschäfte ( von 60,5 m2 ) – von 157 500 £ / 184 900 € Inbetriebnahme – Juni 2023