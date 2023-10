Wir bieten Apartments mit Parkplätzen und Blick auf die Küste.

Fertigstellung - 2. Quartal 2025.

Designer Küche

Qualitätshygienegesar

Ausstattung und Ausstattung des HausesLage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einem beliebten Viertel zwischen der prestigeträchtigen Gegend von Universal in Paphos und dem Dorf Geroskipou in der Nähe eines Krankenhauses und eines Touristengebiets.