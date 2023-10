Residence with a swimming pool in the center of Paphos, Cyprus

Limassol, Cyprus

von €220,000

Es ist ein modernes Projekt in der Stadt Limassol und besteht aus 15 stilvollen Apartments auf 3 Etagen, die sich durch außergewöhnliche Designelemente, stilvolles Interieur und funktionale, hochwertige Oberflächen auszeichnen. Jedes Apartment bietet einen wunderschön einzigartigen Wohnraum, der die Bedürfnisse und Anforderungen des anspruchsvollsten modernen Bewohners von heute zusammenfasst. Die außergewöhnliche Innenplanung hat Platz, Glas, Licht und Handwerkskunst perfekt genutzt und jeder Residenz ein wunderschönes Ambiente verliehen. Der Preis der Wohnung beinhaltet einen Parkplatz und einen Abstellraum. Merkmale der Wohnungen Böden - Keramikfliesen Aluminiumfensterrahmen Schiebeschränke Infrastruktur Die Residenz befindet sich in günstiger Lage in der Nähe von Must-Have-Annehmlichkeiten, die für das städtische Leben geeignet sind, einschließlich des Zugangs zu einer Hauptstraße für eine einfache Fahrt in die Stadt und aus der Stadt. Zu den Annehmlichkeiten zählen Schulen, Supermärkte, My Mall Limassol und mehr, die alle zu Fuß erreichbar sind. Der Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hafens von Limassol, des Jachthafens von Limassol und des historischen Stadtzentrums und bietet Familien oder Arbeitern ein unvergleichliches Maß an Komfort. Es ist auch nur wenige Autominuten von einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten entfernt: der extravaganten Stadt der Träume Mittelmeer, Europas erstem integrierten Resort. Dieses luxuriöse Angebot bietet ein erstes großes Casino, 500 exquisite Zimmer und Suiten, ein herausragendes Messezentrum und einen Abenteuerpark. Ebenfalls in der Nähe befindet sich der unglaublich beliebte Fasouri Waterpark. Der neue 18-Loch-Platz befindet sich auf 6404 m2 wunderschöner Naturlandschaft und zeichnet sich durch eine einzigartige mediterrane Flora und wogende Grüns aus. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Cosmopolitan Limassol ist die zweitgrößte Stadt der Insel und liegt an der Akrotiri Bay an der Südküste Zyperns. Limassol ist ein weltbekanntes Reiseziel voller Charakter und vielseitiger Geschichte, das in der ganzen Stadt nach außen strahlt. Die Region hat sich als begehrte Geschäftsgerichtsbarkeit etabliert, die globale multinationale Unternehmen, Technologieunternehmen, Handelsunternehmen und Banken anzieht. Für Reisende, die einen ruhigeren Urlaub suchen, der mehr als nur Strände und Sonne bietet, bietet Limassol ein unverwechselbares historisches Erlebnis mit einer Vielzahl von ikonischen archäologischen Sehenswürdigkeiten und alten Siedlungen, die es zu erkunden gilt. In Limassol befinden sich auch glamouröse Hotels, lebhafte Cafés, Bars und Restaurants, moderne Designer-Boutiquen mit globalen Couture-Marken und ein luxuriöser Yachthafen. Die Stadt hat einige der lebhaftesten Nachtleben der Insel und eine Fülle von Aktivitäten während des Tages, einschließlich Segeln, Wassersport, Radfahren, Offroad-Abenteuer, Wandern, Weinprobe, und die Entdeckung von 6000 Jahren menschlicher Geschichte.