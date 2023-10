Wir bieten Villen mit Schwimmbädern, Garagen und angelegten Gärten.

Einige Häuser sind möbliert.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend am Stadtrand von Paphos, in der Nähe aller notwendigen Infrastrukturen, Blue-Flag-Strände, des Akamas-Naturschutzgebiets und Sehenswürdigkeiten.