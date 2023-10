Ayia Marina, Cyprus

von €91,352

110 m² 1

Kapitulation vor: 2023

ID: CP-651 STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zur Lefkoşa - 8 km - Flughafen Ercan - 35 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 3+1 - 110 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Sofort bezugsfertig AUSSTATTUNG: GARTEN PKW-PARKPLATZ Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/ Entdecken Sie lukrative Immobilien-Investitionsmöglichkeiten in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns! Mit ihrem reichen historischen Erbe und ihrer kulturellen Vielfalt ist die Stadt ein verlockendes Ziel für kluge Investoren. Erwerben Sie ein luxuriöses Appartement oder eine moderne Villa an erstklassigen Standorten, darunter auch an belebten Geschäfts- und Unterhaltungszentren. Nutzen Sie den florierenden Immobilienmarkt und die attraktiven staatlichen Anreize, die ausländische Investitionen anlocken sollen. Nutzen Sie die Gelegenheit, den modernen Lebensstil zu genießen und gleichzeitig eine beträchtliche Rendite zu erzielen. Begeben Sie sich noch heute auf den Weg zum Immobilienwohlstand in Nikosia!.