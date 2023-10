Furnished premium class apartments 250 m from the beach, Paphos, Cyprus

Von dem Moment an, in dem Sie die elegante Lobby betreten, werden Sie von allen Markenzeichen eines luxuriösen Lebensstils begrüßt. Dieses wunderschön eingerichtete Atrium mit Wartebereich verleiht einen raffinierten Raffinesse-Ton, während der WLAN-Zugang sicherstellt, dass Besucher in Verbindung bleiben können. Moderne Aufzüge bringen Sie zu den Apartments sowie zu den Park- und Lagerräumen im Erdgeschoss. Neben dem imposanten Eingang der Lobby führen ein Wasserspiel und Doppeltüren zum Garten im Innenhof, einem wunderschön angelegten, grün lebenden Bereich, während ein skalierter beheizter Pool zwischen den beiden Gebäuden ausschließlich den Bewohnern vorbehalten ist.

Italienische Möbel und Sanitärartikel

Keramikboden

Deutsche Haushaltsgeräte

An der Wand montierter beheizter Handtuchhalter und Haken

Individuell gestaltete Einbauschränke

LED-Beleuchtung auf allen Balkonen

Visuelle Gegensprechanlage

Ausstattung und Ausstattung des HausesLage und nahe gelegene Infrastruktur

Paphos ist eine engagierte, aufregende Stadt voller Vielfalt und mit einem einzigartigen kulturellen Erbe. Vom Komplex aus sind mehrere Sehenswürdigkeiten nur einen Steinwurf entfernt und warten darauf, entdeckt und erkundet zu werden. Vor Ihrer Haustür finden Sie eine Welt der internationalen Gastronomie, von noblen Restaurants über authentisches Street Food bis hin zu fast allem dazwischen. Das Einkaufen ist ebenso weitreichend; Unabhängige Boutiquen treffen sich mit großen Kaufhäusern, darunter der Kings Avenue Mall. Paphos, das 2017 zur Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, ist bekannt für seine Museen und weltberühmten archäologischen Stätten. es ist natürlich auch der legendäre Geburtsort von Aphrodite, die antike griechische Göttin der Liebe. Der malerische Hafen mit seiner historischen Burg beherbergt sowohl Luxusyachten als auch farbenfrohe Fischerboote. Was ist mehr, Einer der besten Sandstrände der Insel ist nur 250 m vom Komplex entfernt und kann vom Hafen über den Fußweg am Meer erreicht werden, der entlang der Küste dieser charmanten Stadt verläuft.