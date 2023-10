Apesia, Cyprus

von €4,89M

Dies ist eine begrenzte Sammlung hochmoderner Serviced Residences zum Verkauf in Limassol. Dieses prestigeträchtige und luxuriöse neue Wahrzeichen in Wohngebieten kombiniert visionäre Architektur und hervorragendes Design mit erstklassigen Annehmlichkeiten und spektakulärer Aussicht. Es befindet sich auf 10 Hektar des wunderschön angelegten Geländes und bietet seinen Bewohnern alle Vorteile des 5-Sterne-Resorts, einschließlich des lebenslangen Zugangs zu vier Swimmingpools und Tennisplätzen, ein Mini-Fußballfeld, Wassersport, ein prestigeträchtiger 3.000 qm Spa-Komplex und sieben hochmoderne Bars und Restaurants. 300 Meter Strand mit der Blauen Flagge Drei Außenpools, umgeben von Ca-Banas, Sonnenstrahlen und Loungebereichen Ganztageseinrichtung für Kinder Kinderpark Luxuriöser Wellnessbereich Voll ausgestattetes, hochmodernes Fitnessstudio Umfangreiche Konferenzeinrichtungen Einzelhandel mit Boutiquen für luxuriöses Einkaufserlebnis Wassersport und Tauchen Tennisplätze und Mini-Fußballfeld 24-Stunden-Zimmerservice 24-Stunden-Wäscheservice Reinigungsservice Wenden Sie sich an Taysmond Real Estate, um weitere Informationen und Informationen zu diesem Luxusapartment in Limassol zu erhalten. Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.