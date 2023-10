New luxury apartments in a residential complex on the beach, Limassol, Cyprus

Drymou, Cyprus

von €649,000

Entdecken Sie einen neuen Standard für ein erhöhtes städtisches Leben in Paphos mit diesem exquisiten Wohngebäude, das Wohnungen und Penthäuser zum Verkauf anbietet. Dieses elegante Meisterwerk verfügt über 31 luxuriöse Einheiten, darunter ein Apartment mit zwei oder drei Schlafzimmern sowie Penthäuser mit zwei und drei Schlafzimmern mit privaten Pools und Dachterrassen. Mit einem atemberaubenden architektonischen Design, einem sorgfältig ausgearbeiteten Masterplan und hochwertigen Veredelungsmaterialien ist diese Entwicklung die ultimative Wahl für diejenigen, die sowohl Komfort als auch Stil suchen. Die Bewohner dieses außergewöhnlichen Gebäudes können sich einer Reihe opulenter Merkmale hingeben, darunter ein gemeinsames Schwimmbad, ein Fitnessstudio und überdachte Parkplätze. Die großzügig verteilten Layouts werden durch feinste Armaturen und Oberflächen wie Massivholzparkettböden, Marmorbäder, High-End-Küchen, Einbauschränke und Decken über drei Metern ergänzt. Diese exquisiten Details sorgen dafür, dass die Entwicklung ein luxuriöses Ambiente ausstrahlt und ein Höchstmaß an Komfort und Komfort bietet. Diese Entwicklung ist nicht nur ideal für diejenigen, die einen luxuriösen Lebensstil suchen, sondern stellt auch eine hervorragende Investitionsmöglichkeit dar. Das beispiellose Design und die außergewöhnliche Qualität des Gebäudes sorgen dafür, dass es seinen Wert im Laufe der Zeit behält. Darüber hinaus bietet die erstklassige Lage des Gebäudes ein hohes Potenzial für einen Kapitalzuwachs, was es zu einer klugen Wahl für diejenigen macht, die eine sichere und lukrative Investition suchen. Umfassen Sie das ultimative städtische Leben und Investieren, indem Sie eine Einheit in dieser exklusiven Entwicklung erwerben. Das Projekt soll im April 2023 ausgeliefert werden. Darüber hinaus steht in diesem Komplex ein atemberaubendes Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf, das 314 Quadratmeter Luxuswohnfläche für € 785.000 bietet. Bitte beachten Sie, dass der Preis keine Mehrwertsteuer enthält.