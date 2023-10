Elite 7 bedroom villa for sale in Aphrodite Hills Golf Resort, ID-68 | Taysmond real estate in Cyprus

Drymou, Cyprus

von €706,000

Viewpoint Hills, eine moderne Luxusentwicklung auf dem neuesten Stand der Technik mit Villen mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern in Peyia, Zypern. Die Entwicklung liegt in der Nähe der berühmten Strände mit der blauen Flagge von Coral Bay und der spektakulären Landschaften des Akamas-Nationalparks in Peyia. Jede Unterkunft verfügt über einen privaten Pool, große Terrassen und ein geräumiges Interieur mit hochwertigen Oberflächen. Wenn Sie eine Immobilie in dieser wunderschönen Entwicklung kaufen, können Sie den freien atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer genießen. Diese Villen befinden sich in Peyia Zypern und befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den berühmten Peyia-Seehöhlen und dem Schiffswrack von Paphos – EDRO III. Villa-Typen: Schlafzimmer: 3, 4, 5 Grundstück: 518 qm - 1164 qm. Gesamtfläche: 200,40 qm - 531,8 qm. Preis: € 706.000 - € 1.864.000 BESTE ANGEBOT: Villen mit 3 Schlafzimmern, insbesondere N 1241, N1 - Preis EUR 764.000 + MwSt. ( Blick auf die grüne Zone, freie Sicht über das Meer ). Fertigstellung: 18 Monate nach Vertragsunterzeichnung. Der Preis ist abzüglich Mehrwertsteuer.