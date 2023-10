Tymvou, Nordzypern

von €110,000

Kapitulation vor: 2024

Schicker Apartmentkomplex in Otuken Der neue Apartmentkomplex befindet sich in der Gegend von Otuken, 2 km von Long Beach entfernt. Entfernung zum Meer: 360 m Komplexe Fläche: ca. 7.700 m2 Stockwerke: 2,5 Stockwerke Komplexe Infrastruktur: - Offener Pool - Der beheizte Pool ist offen und geschlossen - Sauna - Handelsblock Anzahl der Immobilienanzeigen: 70 Apartments Arten von Immobilien: -1 + 1 im Erdgeschoss ( 65 m2 + 20 m2 Terrasse + 32 m2 Garten ) - ab 110 000 £ -2 + 1 im Erdgeschoss ( 96 m2 + 14 m2 Terrasse + 32 m2 Garten ) - ab 131 000 £ -2 + 1 Loft im zweiten Stock mit Dachterrasse ( 95 m2 + 20 m2 Terrasse + 62 m2 Garten ) - ab 157 000 £ -3 + 1 Loft im zweiten Stock mit einer Dachterrasse ( verkauft ) Eigenschaften: -Einfacher Balkon -Garten- oder Dachterrasse ( je nach Block und Boden ) -Infrastruktur für die Zentralheizung -Infrastruktur für die Klimaanlage -Ventilation in allen Badezimmern - Voll ausgestattete Badezimmer ( schlüsselfertig ) - Ausgestattete Küche mit Steinplatten ( ohne Technologie ) - Eingebaute Schränke in jedem Schlafzimmer ( mit Spiegel ) Doppelverglasungspakete -Verbundene Türen - Keramikboden und Laminat in den Schlafzimmern -Parkplatz - Möglichkeit, ein Designpaket zu bestellen Schlüsselemission: September 2024.