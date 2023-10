New Golf villa for sale in Aphrodite Hills Resort | Taysmond Golf Resort real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

von €8,90M

Luxus neu definiert: Entdecken Sie die Elite Villa zum Verkauf in Aphrodite Hills Luxusleben erhält mit der Enthüllung einer exquisiten Villa, die Opulenz neu definiert, eine völlig neue Bedeutung. Eingebettet in die prestigeträchtigen Aphrodite Hills bietet dieses unvergleichliche Anwesen eine harmonische Mischung aus Eleganz, Komfort und Innovation und bietet eine beispiellose Gelegenheit für diejenigen, die den Höhepunkt des verschwenderischen Lebens suchen. Enthüllung der Größe: Elite Villa in Aphrodite Hills Preis: € 8,9 Millionen MwSt.: Unternehmensaktien (keine Mehrwertsteuer) Schlafzimmer: 7 en-suite Land: 3990 m ² (Dreifachgrundstück) Überdachte Villa-Bereich: 750 m ² Pool: 5m x 20m mit speziellem Boden- und Wandglas Einzigartige Eigenschaften: Aquarium, Sauna, Entspannungsraum, Fitnessraum und mehr. Fertigstellung: Geschätzt für Oktober 2024 (oder 4 Monate zuvor mit unterschriebenem Vertrag) Ein Blick in den Luxus Eleganz nimmt mit dieser bemerkenswerten Villa in den begehrten Aphrodite Hills neue Dimensionen an. Wenn Sie dieses unvergleichliche Anwesen betreten, werden Sie von einer Symphonie aus Raum und Design begrüßt, die die Bühne für einen außergewöhnlichen Lebensstil bereitet. Unübertroffenes Design und Funktionen Stellen Sie sich eine Villa vor, die auf Schritt und Tritt die Erwartungen übertrifft. Mit sieben Schlafzimmern mit Bad ist Luxus kein Privileg. Es ist eine Lebensweise. Die Villa befindet sich auf einem beeindruckenden dreifachen Grundstück von 3990 m ² und bietet sowohl weitläufige Wohnräume als auch unvergleichliche Privatsphäre. Die 750 m lange Villa ² ist ein wahres Beweis für Innovation und zeigt einen 5 mx 20 m großen Pool mit einem speziellen Boden und einer Glaswand, mit der Sie die aquatische Schönheit von innen und außen erleben können. Ein Aquarium verstärkt den visuellen Reiz weiter und schafft eine Atmosphäre der Ruhe und des Staunens. Wellness und Entspannung: Das Beispiellose enthüllen Neben der atemberaubenden Architektur bietet diese Villa Ihr ganzheitliches Wohlbefinden. Tauchen Sie ein in die verjüngende Umarmung einer Sauna, entkommen Sie in einen Ruheraum, der Ihre Sinne beruhigt, und steigern Sie Ihre Fitnessreise mit einem hochmodernen Fitnessstudio. Jedes Element wurde sorgfältig kuratiert, um sicherzustellen, dass Ihr Wohlbefinden weiterhin oberste Priorität hat. Ein Traum vor seiner Zeit: Vollendung am Horizont Die Fertigstellung dieses Meisterwerks ist für Oktober 2024 geplant. Wenn Sie jedoch bereit sind, diese außergewöhnliche Gelegenheit früher zu nutzen, könnte die Unterzeichnung des Vertrags den Prozess um vier Monate beschleunigen, sodass Sie diesen luxuriösen Lebensstil früher als erwartet annehmen können. Umfassen Sie das Außergewöhnliche Sind Sie bereit, Ihre Vorstellung von Luxus neu zu definieren? Die Elite-Villa zum Verkauf in Aphrodite Hills bietet eine Symphonie aus Design, Innovation und Komfort, die erforscht werden muss. Erhöhen Sie Ihren Lebensstil und erleben Sie den Inbegriff von Opulenz, der innerhalb der prächtigen Mauern dieses außergewöhnlichen Anwesens auf Sie wartet. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Reise in unvergleichlichen Luxus zu unternehmen.