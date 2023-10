Seaview villa for sale in Paphos, ID-310 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Agia Napa, Cyprus

von €6,75M

Ayia Napa Marina ist eine unvergleichliche Entwicklung an der Ostküste Zyperns und bietet seinen Bewohnern ein außergewöhnliches Wohnerlebnis. Mit einer Investition von über 300 Mio. EUR ist es die größte Entwicklung am Meer des Landes und vollständig finanziert, um eine garantierte Lieferung der Infrastrukturarbeiten und Immobilieneinheiten zu gewährleisten. Die Marina ist das einzige Projekt in Zypern, das echte Strandresidenzen mit freiem Meerblick bietet und absolute Privatsphäre und rund um die Uhr Sicherheit für Residenzen und Yachten bietet. Die Entwicklung bietet einzigartige Immobilien, wobei die Ost- und Westtürme die einzigen Hochhäuser im Distrikt Famagusta sind und zu den wenigen Hochhäusern in Zypern gehören. Die sich drehende Architektur der Türme ist das 27. Gebäude mit den höchsten Drehungen der Welt und bietet jeder Tower Residence einen einzigartigen Blick auf das Meer. Mit luxuriösen Apartments, von denen über 90% bereits ausverkauft sind, und 23 Villen bietet Ayia Napa Marina einen verbesserten Immobilienbestand, um alle Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Die Bewohner von Ayia Napa Marina erleben einen unverwechselbaren Lebensstil am Meer und am Yachthafen mit High-End-Service und einer Vielzahl von Markenrestaurants und Geschäften. Es ist eine solide Investitionsmöglichkeit mit einer gesunden Kapitalrendite und Kapitalanerkennung, die für Anleger erwartet wird. Die Regierung Zyperns ist Partner des Ayia Napa Marina-Projekts und bietet potenziellen Investoren zusätzliche Sicherheit. Alle Ayia Napa Marina Residences bieten von allen Schlafzimmern und Wohnzimmern aus freien Blick auf das Meer, ausgestattet mit höchsten Oberflächenstandards, intelligenter Heimtechnologie und vollständiger Installation von Elektrogeräten, und Heizen und Kühlen. Zusammenfassend ist Ayia Napa Marina eine einzigartige und unübertroffene Entwicklung, die alles bietet, was man braucht, um sich zu entspannen und den aufregenden Lebensstil des Mittelmeers zu genießen. 2 Arten von Villen sind verfügbar: Strandvilla. Villa mit 5 Schlafzimmern - Gesamtfläche: 582 m², Grundstück 900 m², Preis: € 6.750.000 Inselvilla. Villa mit 5 Schlafzimmern - Gesamtfläche: 596 m², Grundstück 899 m², Preis: € 8.100.000 Lieferung: Juli 2023 Die Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten.