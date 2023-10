Ayia Napa Marina Villa | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

von €2,47M

Die Poseidon Grand Villas im renommierten "European Golf Resort of the Year 2018" sind ein neues Projekt auf erhöhtem Gelände, das einen freien und umfassenden Blick auf das Mittelmeer bietet. Die Villen befinden sich auf großen Grundstücken mit wunderschön angelegten Gärten, die ein außergewöhnliches Maß an Privatsphäre bieten und sich gleichzeitig in der Nähe des renommierten Golfplatzes von Aphrodite Hills befinden. Die Poseidon Grand Villas sind über eine Privatstraße erreichbar und befinden sich neben den Golflöchern Nr. 8 und Nr. 9, die als eine der besten Lagen des Resorts gelten. Diese luxuriösen Villen verfügen über moderne Küchen im italienischen Stil mit Corian-Arbeitsplatten, Marmor- oder Parkettböden und Marmorbädern sowie verschiedene moderne Annehmlichkeiten wie verdeckte Klimaanlagen, Fußbodenheizung, ein diskretes Sicherheitssystem, automatische Gartenbewässerung und private Infinity-Schwimmbäder. Das untere Erdgeschoss ist vielseitig und kann als zusätzliches Schlafzimmer, Spielzimmer oder Höhle mit Hauswirtschafts- und Lagerräumen sowie als Duschbad genutzt werden. Das Erdgeschoss besteht aus einer geräumigen Halle, einer Gästetoilette und einem Wohnzimmer mit Panorama-Glastüren, die zur Veranda führen, mit herrlichem Meerblick und wunderschön angelegten Gärten mit großen Terrassen. Ein großzügig großes Esszimmer mit einer offenen Küche, die komplett mit Luxusgeräten ausgestattet ist, verfügt auch über eine eigene überdachte Veranda. Im ersten Stock befindet sich ein Hauptschlafzimmer mit Panorama-Glastüren, die auf eine große Terrasse mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer und spektakulären Ausblicken auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang über den Horizont führen. Das eigene Badezimmer verfügt über eine ebenerdige Dusche mit einer Regendusche und zwei Waschbecken. Zwei zusätzliche Doppelzimmer mit jeweils geräumigen Badezimmern mit Bad vervollständigen den luxuriösen ersten Stock. Eines der Schlafzimmer hat Zugang zur Terrasse mit Meerblick. Wenn Sie Immobilien in Zypern kaufen möchten, einschließlich Rechtsangelegenheiten, Steuern und Umzugsdienste, helfen Ihnen unsere professionellen und personalisierten Berater gerne weiter. Die Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten.