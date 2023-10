2-bedroom Apartment for sale in Limassol, ID-456 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

St. Tychon Community, Cyprus

von €815,000

Der Komplex verfügt über: private Tiefgarage, gesicherten Eingang, Gemeinschaftspool, Fitnessbereich, Kinderspielplatz, Lagerräume. Nach Ihrer Wahl gibt es luxuriöse, geräumige Apartments der Business Class mit 2 und 3 Schlafzimmern, einige davon mit 2 Ebenen. Merkmale der Wohnungen Fußbodenheizung Elektrische Fensterläden in Schlafzimmern Modernes Beleuchtungssystem Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich in Agios Tychonas, 150 m vom Meer entfernt, in der Nähe des Touristenviertels Poseidonia Hotel in Limassol.