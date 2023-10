3 bedroom Seafront Apartment for sale in Limassol, ID-454 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Apesia, Cyprus

von €1,29M

Taysmond Real Estate stellt einen außergewöhnlichen Wohnhochhauskomplex vor, der mit seiner beeindruckenden Architektur und den erstklassigen Annehmlichkeiten ein unverwechselbares Wohnerlebnis bietet. Mit 23 Etagen Luxusleben können die Bewohner den atemberaubenden Meerblick aus jedem Blickwinkel dieser eleganten Wohnanlage genießen. Der Komplex verfügt über bemerkenswerte Annehmlichkeiten in Innenräumen, darunter ein Concierge, ein Spa, Außen- und Innenpools, ein Fitnessstudio, ein Tennisplatz, Grünflächen und eine Tiefgarage, Alle sind so konzipiert, dass sie den Bewohnern ultimativen Komfort und Entspannung bieten. Dieser Komplex wurde von einem führenden Londoner Architekturstudio entworfen und fügt sich perfekt in die Stadtlandschaft von Limassols begehrtem Touristengebiet ein. Die Bewohner können bequem zu den besten Sandstränden, Geschäften, Restaurants und anderen Urlaubsfreuden der Stadt gelangen. Wählen Sie aus einer Reihe luxuriöser Wohnräume, darunter Apartments mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern, Penthäusern und Maisonetten mit privaten Pools auf dem Dach. Jedes Gerät verfügt über hohe Decken und hochwertige Oberflächen, um selbst die anspruchsvollsten Käufer zu beeindrucken. Die meisten Apartments bieten einen atemberaubenden Panoramablick auf das Mittelmeer, die Stadt Limassol und ihre malerischen hügeligen Vororte und bieten den Bewohnern ein beeindruckendes Erlebnis in der Schönheit von Limassol. Investieren Sie in das ultimative Luxus-Wohnerlebnis mit diesem einzigartigen und atemberaubenden Wohnhochhauskomplex. Bitte beachten Sie, dass die Mehrwertsteuer nicht im Preis enthalten ist.