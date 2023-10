Tower apartment with 2 bedrooms for sale in Limassol | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Die Trilogie ist hoch und lebt in jeder Hinsicht –, ein Trio von denkmalgeschützten Strandgebäuden, die einen belebten inneren Platz umgeben, mitten im Herzen der wohlhabenden Uferpromenade von Limassol. Es ist die größte gemischt genutzte Himmelsaufstiegsentwicklung im Mittelmeerraum, ein Ort, an dem man gut leben, hart arbeiten und spielen kann, lange nachdem die Sonne Zyperns über den Horizont des Meeres hinausgeht.

Trilogie ist ebenso eine Erfahrung wie ein Ziel, irgendwo und etwas, das Menschen zusammenbringt, um alles zu teilen, was am Leben an unserem sonnenverwöhnten Ufer großartig ist. Zum Leben erweckt durch eine erstklassige Zusammenarbeit von Architekten, Designern und Entwicklern, Trilogie ist eine einzigartige Gelegenheit, eine Rolle in der sich ständig verändernden Geschichte der Stadt zu spielen und ein aufregendes neues Kapitel zu beginnen.

Wohnungstypen: 1, 2, 3, 4, 5 Schlafzimmer

Gesamtfläche: 98 m² - 815 m².

Preis: € 640.000 - € 10.500.000

Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.