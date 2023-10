Seafront villa for sale in Paphos, ID-404 | Taysmond real estate in Cyprus

Drymou, Cyprus

von €730,000

Dieses brandneue Projekt befindet sich in hervorragender Lage an der Küste in einer unberührten Gegend der malerischen Coral Bay, nur wenige Gehminuten vom 5-Sterne-Hotel und Resort Coral Beach entfernt, Eine 10-minütige Fahrt vom kosmopolitischen Paphos-Gebiet im Südosten und dem Akamas-Naturschutzgebiet im Norden entfernt. Es ist eine von nur wenigen Entwicklungen in einem Gebiet, das in seiner natürlichen Schönheit seinesgleichen sucht. Die Gegend ist sehr beliebt bei internationalen Urlaubern, die entweder dauerhaft in Zypern leben oder in ein Ferienhaus investiert haben. Diese einzigartige Resortentwicklung befindet sich auf 65.000 m². Land, an einem der begehrtesten Strandstandorte in Zypern gelegen. Die Entwicklung umfasst freistehende Luxusvillen und Juniorvillen, von denen viele über einen privaten Pool und direkten Zugang zum funkelnden blauen Wasser des Mittelmeers verfügen. Ein Residents Clubhouse, private Pools und Gärten, große Veranden und Terrassen, ausreichend überdachte Parkplätze und hervorragende Innenausstattungen sind einige der Merkmale des Projekts, die diese luxuriösen Immobilien zu einer unwiderstehlichen Gelegenheit machen. Villa Typen: 3, 4, 7 Schlafzimmer Gesamtfläche: 165 m² - 340 m² Grundstücksgröße: 441 qm - 638 qm Preis: € 730.000 - € 3.060.000 Villa mit 7 Schlafzimmern - Gesamtfläche: 441 m², Grundstück 638 m², Preis: € 3.060.000 Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.