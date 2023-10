Paphos villa with 3 bedrooms for sale, ID-403 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Kouklia, Cyprus

von €5,90M

Faszinierende Luxusvilla mit atemberaubenden Aussichten zum Verkauf in Aphrodite Hills Diese bemerkenswerte große Villa befindet sich auf dem Gipfel des westlichen Plateaus und bietet unvergleichliche Eleganz und einen atemberaubenden Blick auf das azurblaue Mittelmeer und das üppige Tal. Diese prächtige Villa befindet sich in einem exklusiven und ruhigen Gebietsschema und bietet eine Oase der Abgeschiedenheit, die vollständig vor dem Lärm entfernter Autobahnen geschützt ist. Eleganz enthüllt: Luxusvilla mit Panoramablick Beim Überqueren der Schwelle dieses Meisterwerks wartet ein Ambiente der Größe auf Sie. Hohe Decken schaffen eine weitläufige Atmosphäre, die den offenen Wohn-, Ess- und eigenständigen Küchenbereich umfasst. Eine Symphonie aus harmonischen Farben und reichlich natürlichem Licht fließt durch die zahlreichen Glastüren und -fenster der Villa und verbindet nahtlos Innen- und Außenbereiche. Die geräumige italienische Küche ist mit modernen Geräten, Granitarbeitsplatten und opulenten Armaturen geschmückt. Die Villa strahlt Raffinesse aus und ist mit der renommierten Marke Roberto Cavalli geschmückt, einer Signatur von Luxus, die eloquent in alle Facetten ihres Designs eingewebt wird. Die Schlafzimmer verfügen über solide Holzböden, während High-End-Fliesenböden die Küche, das Esszimmer und die Wohnräume schmücken. Jedes Schlafzimmer hat großzügige Proportionen und ist mit Einbauschränken, Ankleidebereichen und eigenem Bad ausgestattet. Die Villa bietet ein weitläufiges Fitnessstudio mit Panoramablick, eine beruhigende Sauna und den Komfort eines internen Aufzugs und eines Autolifts zum Kellerparkplatz. Eine paradiesische Oase wartet draußen Wenn Sie vom Wohn- und Esszimmer auf die Terrasse treten, werden Sie von bezaubernden Gärten begrüßt, die die traditionelle zypriotische Landschaftsgestaltung widerspiegeln. Ein weitläufiger Pool mit einer Unendlichkeit von 5 x 15 m funkelt einladend, umgeben von einer großen Terrasse, auf der Sie unvergessliche Zusammenkünfte veranstalten können. Eine unübertroffene Wohnstätte des Luxus Diese Villa ist ein wahrer Beweis für ein außergewöhnliches Leben und bietet eine Reihe bemerkenswerter Merkmale, die die Sinne fesseln. Insbesondere gibt es keine Mehrwertsteuer auf den Verkaufspreis, da die Immobilie innerhalb einer Unternehmensstruktur gehalten wird, um eine nahtlose Transaktion zu gewährleisten. Besonderheiten: - Roberto Cavalli Möbel - Klimaanlagen - Zentralheizung - Sicherheitsalarmsystem - Privater Parkplatz - Autolift - Fitnessstudio - Sauna - Erweiterter Grillplatz - Aufzug - Grand Swimming Pool Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit dieser außergewöhnlichen Villa, in der jedes Detail sorgfältig kuratiert wurde, um ein luxuriöses Wohnerlebnis in einer faszinierenden Umgebung zu bieten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Reise in Richtung eines raffinierten Lebens in Aphrodite Hills zu unternehmen.