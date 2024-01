Mandarin Park Tower

Kouklia, Cyprus

von €2,25M

Die Poseidon Grand Villas im Aphrodite Hills Golf Resort bieten eine einzigartige Mischung aus Luxus, atemberaubender Aussicht und einer idyllischen Lage. Diese Residenzen befinden sich in üppigen Gärten auf einem erhöhten Gelände mit Blick auf das Mittelmeer und bieten absolute Privatsphäre und Ruhe. Die Wohnanlage ist nur über eine Privatstraße erreichbar, und die Bewohner haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie nur wenige Schritte vom weltberühmten Aphrodite Hills PGA National Golf Course entfernt sind, mit Villen in der Nähe der begehrenswerten Golflöcher 8 und 9. Die Innenräume der Villen sind geräumig und mit hochwertigen Materialien wie Marmor- oder Parkettboden und modernen Küchen im italienischen Stil ausgestattet, die mit modernsten Geräten und Corian-Arbeitsplatten ausgestattet sind. Die luxuriösen Marmorbäder verfügen über Crema Tea Marble-Duschräume. Die Häuser sind mit Fußbodenheizung, Klimaanlage, Sicherheitssystemen, automatischer Gartenbewässerung und privaten Pools ausgestattet. Das untere Erdgeschoss kann als zusätzliches Schlafzimmer, Spielzimmer oder Höhle mit Abstell- und Hauswirtschaftsräumen und Duschbad genutzt werden. Das Erdgeschoss verfügt über eine große Eingangshalle, eine Gästetoilette und eine große Treppe, die in den ersten Stock führt, wo das Hauptschlafzimmer Panorama-Glastüren mit Zugang zu einer großen Terrasse aufweist, bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und einen Blick auf den Sonnenaufgang / Sonnenuntergang. Das eigene Badezimmer ist eine luxuriöse Oase mit ebenerdiger Dusche, Regendusche und zwei Waschbecken. Zwei zusätzliche Doppelzimmer verfügen jeweils über ein geräumiges Bad. Eines der Schlafzimmer bietet Zugang zur Terrasse mit Meerblick. In Poseidon Grand Villas bietet unser Team erfahrener Immobilienberater personalisierte Anleitungen zu allen Aspekten des Kaufs von Immobilien in Zypern, einschließlich rechtlicher Angelegenheiten, Steuern und Umzugsdienste, Gewährleistung eines nahtlosen Prozesses für Käufer. Egal, ob Sie ein Golfer sind oder jemand, der Luxusleben schätzt, die Poseidon Grand Villas bieten die perfekte Kombination aus Opulenz und Lage. Buchen Sie jetzt eine Besichtigung, um den Luxus für sich selbst zu erleben. Die Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten.