  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lefkara Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Lefkara Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 13 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 9
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kofinou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kofinou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
