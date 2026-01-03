Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lefkara Municipality, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 13 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 9
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$3,10M
Wohnung 3 zimmer in Vavla, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Vavla, Zypern
Zimmer 3
Fläche 152 m²
Zu verkaufen im Bau Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum - Provinz Limassol, mit 112 qm. über…
$425,420
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kofinou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kofinou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Preis auf Anfrage
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung in Kofinou, Zypern
Wohnung
Kofinou, Zypern
Fläche 77 m²
Modernes Gebäude in einer prestigeträchtigen Gegend in der Nähe vieler Annehmlichkeiten
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$347,774
