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Wohnungen mit Swimmingpool in Lakatamia, Zypern

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1 Zimmer
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$504,762
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Wohnung 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 94 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$172,151
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Wohnung 1 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 1
Fläche 58 m²
For sale under construction one bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 51 …
$108,870
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 80 m²
Two bedroom resale apartment for sale in Kapparis - Famagusta province. The apartment consis…
$164,973
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 140 m²
$498,045
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Wohnung 1 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 1
Fläche 65 m²
One bedroom resale apartment for sale in Agios Tychonas - Limassol province, with 58 sq.m. c…
$169,667
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$479,920
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Wohnung 2 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 111 m²
$494,562
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