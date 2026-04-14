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Langfristige Miete von Lager in Kourio Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Lager 900 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 900 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Geräumiges Warehouse mit Privatbüros Ypsonas . Nördlich der Autobahn am 3. Industriegebiet g…
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