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Monatliche Miete für Villen mit Garden in Kourio Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
4-Schlafzimmer-Villa in Ypsonas Municipality, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zur Miete: Entdecken Sie diese schöne freistehende Villa mit Komfort und Stil im Herzen von …
$6,336
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