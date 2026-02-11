Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kourio Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Kourio Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Ypsonas Municipality, Zypern
Bungalow
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Dieses 4-Zimmer-Haus in Ypsonas, eine freistehende Residenz, befindet sich in einer sehr gut…
$464,171
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kourio Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen