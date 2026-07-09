Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Garten

Monatliche Miete für Villen mit Garden in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

;
1 immobilienobjekt total found
4-Schlafzimmer-Villa in Moni, Zypern
4-Schlafzimmer-Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Haus mit vier Schlafzimmern in Moni, Limassol, das die…
$5,134
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen