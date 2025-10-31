Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bungalow
  6. Garten

Monatliche Miete für Bungalows mit Garden in Koinoteta Chloraka, Zypern

3-Schlafzimmer-Bungalow in Chloraka, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
pro Monat
