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Haus mit Garten kaufen in Kathikas, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
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Bungalow in Kathikas, Zypern
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Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
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Villa in Kathikas, Zypern
Villa
Kathikas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Entdecken Sie das ultimative Luxusleben mit einem eingebetteten in den ruhigen Hügeln von Pe…
$2,68M
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