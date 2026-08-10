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Villen mit Pool in Germasogeia, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Tala - Paphos, mit 310 qm. überdachter…
$650,642
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Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Tala - Paphos, mit 310 qm. überdachter…
$650,642
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Villa 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 310 m²
Ein luxuriöses Herrenhaus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Tala - Paphos mi…
$644,018
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